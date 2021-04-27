Спецпроекты

Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента

ИТ в банках

Пользователи «ВТБ онлайн» перевели через голосового ассистента более 10 млн руб. с момента запуска сервиса в феврале 2021 г. Средняя сумма чека по переводам составила 8,7 тыс. руб. Чаще всего услугами голосового ассистента пользуются мужчины.

Виртуальный помощник проконсультировал клиентов уже более 80 тыс. раз. Он помог пользователям совершить более 1,8 тыс. операций — оплатить мобильный телефон и перевести деньги по номеру телефона.

«Мы продолжаем активно развивать нашего голосового ассистента и увеличивать количество операций, которые можно совершить с его помощью. Например, уже летом у клиентов появится возможность переводить деньги между своими счетами. Мы постоянно расширяем число тематик, по которым помощник может консультировать пользователей, — теперь он будет отвечать на вопросы по вкладам и программе лояльности банка. А в мае ассистент начнет консультировать клиентов по брокерскому обслуживанию, тарифам «ВТБ мобайл» и расскажет о готовности карты», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по 1,1 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. Он подскажет информацию по использованию «ВТБ онлайн» и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. Кроме того, голосовой ассистент может играть с пользователями: для этого достаточно зайти в приложение «ВТБ онлайн» и сказать: «Давай поиграем».

В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям «ВТБ онлайн» купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.

Чтобы воспользоваться услугами голосового ассистента, нужно запустить мобильное приложение «ВТБ онлайн», сказать: «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в «ВТБ онлайн».

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными

Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Техноблог

Почему может взорваться аккумулятор в смартфоне?

Обзор смартфона BQ Aurora 6430L

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных