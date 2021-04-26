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Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза

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В I квартале 2021 г. объем пенсионных взносов, перечисленных клиентами «ВТБ пенсионный фонд» на свои счета через сервис «НПО-онлайн», вырос в более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и превысил 30 млн руб. Количество взносов выросло в 2,5 раза и превысило 2,5 тыс. Объем автоплатежей за тот же период увеличился на 114%.

«Цифровизация – это та реальность, которая уже наступила. Мы видим, как меняются наши клиенты: рынок «молодеет», и к нам приходит всё больше людей в возрасте от 30 лет. Это активные и современные люди, которые предпочитают онлайн-каналы для взаимодействия с фондом. НПФ ВТБ делает всё возможное, чтобы предоставить им тот уровень сервиса, который они от нас ждут. Переход на «цифру» – одна из приоритетных задач в стратегии нашего развития», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор «ВТБ пенсионный фонд».

«ВТБ пенсионный фонд» запустил сервис «НПО-онлайн» в 2016 г. На сегодняшний день в нём доступны все функции для комфортного взаимодействия с фондом – от расчета размера негосударственной пенсии до заключения договора по негосударственному пенсионному обеспечению и уплате взносов онлайн. Для оформления онлайн-взноса клиентам НПФ ВТБ необходимо зайти на сайт фонда и, пройдя необходимую идентификацию, осуществить платеж.

Программы негосударственного пенсионного обеспечения позволяют самостоятельно сформировать дополнительную пенсию, которая является полноценным дополнением государственной пенсии. Программы НПО также имеют ряд преимуществ перед предлагаемыми сегодня на рынке способами долгосрочного формирования капитала, например, сохранность вложений и налоговые льготы.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. активы НПФ ВТБ превышают 280 млрд руб. Накопленная доходность, распределенная фондом на счета клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению за последние пять лет (2016-2020 гг.), составила 41,24%, что соответствует средней ежегодной доходности в размере 7,15%. В 2020 г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» в восьмой раз подряд подтвержден рейтинг максимальной надежности «ВТБ пенсионный фонд». Национальное рейтинговое агентство также в 2020 г. присвоило фонду рейтинг максимальной надежности и качества услуг.

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