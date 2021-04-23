«Тинькофф касса» запустила сервис моментальных выплат за металлолом

«Тинькофф касса» при участии ряда компаний, входящих в Ассоциацию СРО «Руслом.ком», разработала новое технологичное решение для рынка металлопереработки – сервис моментальных выплат физлицам, которые сдают вторсырье в пункты приема. Решение позволяет компаниям-металлосборщикам упростить и автоматизировать расчеты с поставщиками. Сервис является частью глобальной платформы Troventum, в задачи которой входит цифровизация сферы переработки и утилизации отходов.

По оценке отраслевой ассоциации переработчиков лома «Руслом.ком», цветной и черный металл в России сдают около 2 млн человек, еще более 60 млн сдают только аккумуляторы от авто. В общей сложности люди приносят в пункты приема порядка 15 млн тонн металлолома в год. Как правило, расчеты с ними проводятся в наличной форме.

Решение Troventum позволяет скупщикам лома перейти на безналичную оплату за вторсырье и моментально переводить деньги на карты физлицам в любой банк. Это безопаснее, дешевле и прозрачнее, чем работа с наличными, которые не нужно хранить в точке приема металла.

Любая компания-сборщик металлолома может подключиться к системе. Заявку на подключение и документы можно оформить удаленно на сайте, настройка сервиса также проводится без выезда на точку. Работает без дополнительного оборудования – через личный кабинет, зайти в который можно с любого смартфона или компьютера, подключенного к интернету.

Расчеты можно проводить в любое время дня и ночи, включая праздники и выходные. Оформление сделки занимает не больше трех минут даже с учетом подписания первичных документов с поставщиком. Комиссия за операцию рассчитывается индивидуально для каждой компании и зависит от размера ежемесячного оборота, количества пунктов приема, типа лома (черный или цветной), а также является ли компания членом отраслевой ассоциации.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «Тинькофф касса» давно помогает компаниям разных сфер деятельности автоматизировать работу с физлицами. У нас есть решение для МФО, таксопарков, страховых компаний. Мы рады, что теперь пул наших партнеров пополнится компаниями из сферы металлопереработки. Надеемся, что наш сервис моментальных выплат поможет повысить прозрачность взаиморасчетов в отрасли и будет способствовать развитию сферы вторичной переработки металла».

Профессиональное сообщество высоко оценило сервис моментальных выплат за металлолом и отметило Тинькофф специальной наградой за вклад в технологическое развитие рынка на выставке по вторсырью Moscow International Recycling Expo-2021.