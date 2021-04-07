Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal

Сбербанк подписал соглашение с банком Харбина о присоединении к системе SberCIB Terminal (ранее Sberbank Markets), которая создана для проведения торговых операций на финансовом рынке. Банк Харбина стал первой коммерческой финансовой организацией Китая, присоединившейся к платформе Сбербанка. Теперь банку Харбина стало доступно проведение спотовых, срочных и своп-сделок по 35 валютным парам (включая CNY/RUB).

«Банк Харбина стал первой коммерческой финансовой организацией Китая, присоединившейся к нашей платформе. Этот шаг не только позволит банку получить доступ к уникальной ликвидности Сбербанка, но и в целом будет способствовать росту доверия и углублению сотрудничества в финансовой сфере между Россией и Китаем», – сказал Александр Зозуля, старший управляющий директор департамента глобальных рынков Сбербанка.

Сбербанк занимает первое место по объёму операций на российском межбанковском валютном рынке, и большая часть из них проходит именно на платформе SberCIB Terminal.

Клиентами SberCIB Terminal являются крупные компании, которые активно заключают сделки на финансовых рынках. Платформа позволяет упростить проведение операций по управлению валютными рисками и ликвидностью компании и быть в курсе последних событий рынка в режиме онлайн. Помимо классических инструментов валютного рынка, пользователям платформы доступны сделки с драгоценными металлами по обезличенным металлическим счетам, а также согласование индивидуальных условий размещения депозитов и НСО сроком до трех лет.

SberCIB – выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока банка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений – от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.