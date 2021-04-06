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X5 Retail Group и Альфа-банк запустили «кнопку» для бизнеса

Бизнес ИТ в банках Ритейл Розница

X5 Retail Group и Альфа-банк запустили «кнопку» для бизнеса. С ее помощью можно получить деньги за один день. Речь идет о факторинговом финансировании.

«Кнопка» появилась на многофункциональной платформе Dialog, разработанной X5 Retail Group и доступной эксклюзивно для поставщиков продуктового ритейлера. Dialog позволяет авторизованному на платформе поставщику быстро заполнить заявку на факторинг в Альфа-банке. Для этого нужно минимум информации. Приезжать в отделение не требуется. В течение суток банк формирует предложение и присылает договор.

Далее вступают в дело цифровые технологии. Поставщик, Х5 и Альфа-банк подписывают документы в электронном виде. Х5 Retail Group за минимальное время подтверждает данные по принятым поставкам. Финансирование выплачивается в тот же день. Исключение — первая сделка факторинга, её оформление займет до трех дней.

«Мы рады предложить нашим поставщикам удобный способ начать или расширить взаимодействие с Альфа-банком по факторингу, используя такой уникальный ресурс как платформа Dialog. В наших планах не только расширять на взаимовыгодной основе спектр финансовых услуг доступных нашим контрагентам, но и предлагать их инновационные формы и решения», — сказала Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group.

«Факторинг — один из самых нужных финансовых инструментов для компаний из сферы торговли. По сути, это деньги в обмен на будущую выручку. Альфа-банк и Х5 Retail Group оцифровали весь процесс подтверждения сделки. Итог: получить деньги удобно и быстро, без залога и проблем с документами. Один день — и средства можно снова пускать в дело. Так Альфа-банк помогает своим клиентам опережать конкурентов», — сказал руководитель дирекции факторинга среднего бизнеса Альфа-банка Леонид Култыгин.

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