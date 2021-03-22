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Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение

ИТ в банках

В феврале 2021 г. средняя сумма потребительского кредита, выданного в мобильном приложении «Райффайзен-олайн», превысила допандемийное значение и составила 579 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был равен 545 тыс. руб. При этом средний срок займа практически не изменился - 53 месяца.

«Помимо обеих столиц, наиболее востребована эта услуга в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Треть доли от общего объема всех выдач приходится на рефинансирование, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов. — Мы постоянно работаем над автоматизацией наших систем, чтобы как можно больше клиентов могли быстро и просто получить необходимые деньги для решения любых задач».

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Годом ранее подобное оформление приходилось на 58% сделок. Услуга оформления кредита без посещения отделения или встречи с представителем банка доступна в Райффайзенбанке с 2017 г.



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