Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta

Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о покупке чешской компании Akcenta Cz a.s. (Akcenta) — валютного и платежного оператора. По условиям сделки, RBI выкупит 70% акций Akcenta, а остальные 30% будут приобретены чешской дочкой RBI — Raiffeisenbank a.s. Сделка будет закрыта к концу мая 2021 г. после получения одобрения регулирующих органов.

Приобретение Akcenta — один из шагов по реализации стратегии RBI, направленной на достижение лидирующего положения на валютном рынке Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Сейчас около 75% операций на нем приходится на банки, остальные 25 % — на небанковские кредитные организации, такие как Akcenta.

«Мы стремимся увеличить наше присутствие в обоих сегментах. Приобретение Akcenta идеально вписывается в нашу стратегию как с точки зрения расширения бизнеса, так и в рамках развития нашего цифрового направления за счет использования опыта успешного, прорывного участника рынка», — сказал Лукаш Янушевский, член правления RBI, курирующий рынки капитала и инвестиционно-банковские операции.

Akcenta предлагает услуги по конвертации иностранной валюты, хеджированию операций и другие платежные сервисы малому и среднему бизнесу в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии и Германии. Всего у компании около 43 тыс. клиентов, из них более 20 тыс. – в Чехии. На конец 2020 г. общие активы компании составили около 93 млн евро, общий объем клиентских транзакций за год — чуть менее 7 млрд евро.

Akcenta будет тесно взаимодействовать с существующим валютным и платежным бизнесом RBI, однако компания не будет интегрирована в группу. «Такой подход позволяет нам использовать синергию, сохраняя при этом гибкость Akcenta и ее динамичный рост», — отметил Янушевский.