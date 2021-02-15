«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке

ГК «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала процессы оценки соответствия требованиям стандартов и регуляторов кибербезопасности в Сбербанке с помощью системы Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (Security Vision SGRC).

Security Vision SGRC, внедренная по техническому заданию Сбербанка, обеспечила сотрудников отдела киберкомплаенс действенным инструментарием, позволяющим в режиме онлайн видеть текущий статус соответствия всем необходимым стандартам в области кибербезопасности и связь стандартов между собой, а также иметь в своем распоряжении самую актуальную информацию по процедурам, которые нужно реализовать для обеспечения соответствия каждому требованию.

Теперь сотрудники отдела могут в автоматическом режиме проводить оценку соответствия за счет: анализа внутренних нормативных документов банка; фиксации результатов внутренних и внешних аудитов; выполнения регулярных организационных и технических мероприятий; автоматической оценки соответствия посредством интеграции со смежными системами.

Кроме того, Security Vision SGRC позволяет хранить результаты прошедших аудитов, контролировать статус исполнения релевантных задач смежными подразделениями, а ее конструктор отчетов и дашбордов визуализирует текущее состояние соответствия с возможностью использования любых данных и тонкой настройки представляемой информации.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность», отметил: «Security Vision SGRC является уникальным и полезным продуктом прежде всего потому, что в результате его внедрения тысячи требований международных стандартов и нормативных документов начинают работать слаженно и на благо заказчика. Автоматизировав рутинные операции по соответствию требованиям, заказчик может осуществлять стратегическое планирование и определять векторы развития, задавать тренды и лучшие практики. Более того, наличие новой технологии auto-SGRC позволит обеспечить автоматическое и постоянное соответствие требованиям международных стандартов и нормативных документов».

Ольга Маклашина, исполнительный директор – начальник отдела киберкомплаенс Сбербанка, сказала: «В результате внедрения Security Vision SGRC у нас появился эффективный инструмент контроля и реализации соответствия требованиям стандартов и регуляторов. Теперь в любой момент времени сотрудники департамента обладают полной информацией о том, каким стандартам необходимо соответствовать, каков текущий статус соответствия, какие имеются замечания, и кто отвечает за их устранение, когда последний раз осуществлялась проверка, когда планируется проводить то или иное мероприятие. Работа сотрудников отдела оптимизировалась – общее количество контролируемых требований сокращено на 30% за счет выявления требований, дублирующихся в разных стандартах. Следующим шагом станет тиражирование Security Vision SGRC на другие стандарты кибербезопасности».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Регуляторные требования зачастую являются двигателем развития информационной безопасности. В случае первого банка страны масштабы работы по обеспечению комплаенс колоссальны и реализуемы только с помощью наиболее эффективных ИТ-продуктов, к которым безусловно относятся системы на платформе Security Vision, созданные резидентом «Сколково» ГК «Интеллектуальная безопасность». Отдельным преимуществом конструкторского подхода, реализованного в платформе, считаю то, что он обеспечивает решению конкурентные преимущества и большой потенциал при масштабировании и расширении области применения. А возможность использования в продуктах Security Vision математических моделей машинного обучения позволяет заказчику быть уверенным в том, что данные ИТ-продукты будут не только эффективны, но и полностью адаптированы под особенности его бизнес-процессов».