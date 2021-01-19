МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен в мобильном и интернет-банке поиск начислений за жилищно-коммунальные услуги по единому лицевому счету сервиса государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Раздел находится во вкладке «Оплатить» – «Коммунальные услуги». Необходимо выбрать вкладку ГИС ЖКХ, ввести единый лицевой счет (ЕЛС), выбрать начисление и подтвердить оплату.

Система ГИС ЖКХ содержит сведения о большинстве поставщиков коммунальных услуг (более 100 тыс. организаций).

«Оплата ЖКУ – одна из самых востребованных операций в онлайн-сервисах банка, занимает второе место после оплаты мобильной связи. Внедрение ГИС ЖКХ позволило нам существенно расширить возможности таких платежей. Теперь наши клиенты по всей стране смогут увидеть текущие счета по ЖКУ, введя всего один номер», – отметил начальник управления развития дистанционного обслуживания МКБ Владислав Ермаков.

Оплатить свою квитанцию ЖКХ могут клиенты МКБ по всей стране. Банк не взымает комиссию за оплату коммунальных услуг.