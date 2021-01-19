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Банк «Русский стандарт»: через СБП клиенты чаще переводят небольшие суммы

Бизнес Финансовые результаты ИТ в банках

В банке «Русский стандарт» оценили долю крупных переводов в СБП (Системе быстрых платежей) и с карты на карту в 2020 г. В сегменте card2card безусловно лидируют мелкие переводы, в СБП по количеству преобладают небольшие переводы, а по сумме – 55% приходится на операции свыше 100 тыс. руб. на одного клиента в месяц.

Напомним, что в СБП переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатны для клиентов всех банков-участников системы. В банке «Русский стандарт» любые переводы по СБП проводятся без комиссии, в том числе и переводы на сумму свыше 100 тыс. руб.

По данным банка, в 2020 г. по номеру телефона через СБП клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тыс. руб. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24% (на одного клиента в месяц), соответственно.

В статистике по сумме операций через СБП в 2020 г. 45% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 55% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 43% на 57%.

По итогам 2020 г. в переводах с карты на карту лидируют переводы с суммой до 100 тыс. руб. на одного клиента в месяц с долей 88%, оставшиеся 12% – число операций на общую сумму более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 87% на 13%, соответственно.

В статистике по сумме операций с карты на карту в 2020 г. 70% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 30% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 г., для сравнения, соотношение составляло 68% на 32%.

В рамках исследования были изучены крупные переводы между физлицами через СБП, а также с карты на карту на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и до 100 тыс. руб. по итогам 2020 и 2019 гг.

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