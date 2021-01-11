Клиентам «Русского стандарта» стало доступно онлайн-оформление цифровой кредитной карты

Получить кредитную карту Mastercard банка «Русский стандарт» теперь можно онлайн в интернет-банке всего за несколько кликов, и пользоваться ей, не дожидаясь получения пластиковой карты на физическом носителе.

Подать заявку можно дистанционно в RSB Online. При положительном решении банка перед подписанием договора клиент должен ознакомиться со всеми финансовыми условиями. После подписания договора, клиенту становится доступна цифровая кредитная карта. Также он сможет получить физический носитель карты с доставкой на дом (если адрес входит в зону доставки), либо забрать ее в отделении банка (по собственному выбору).

Цифровую кредитную карту через интернет-банк пользователь может загрузить в бесплатное приложение для бесконтактной оплаты: Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay на смартфон клиента. Сразу после загрузки карта готова к использованию: клиент сможет приобретать товары и услуги, расплачиваясь в обычных магазинах, приложив смартфон к терминалу, а также в интернете и мобильных приложениях.

По цифровой кредитной карте можно снимать деньги во всех банкоматах, где предусмотрены бесконтактные операции. Такие АТМ предоставляют простой доступ к финансам (например, с помощью телефона с функцией NFC), плюс гарантируют пользователям максимальную сохранность карты – ее нельзя будет оставить внутри устройства. Кроме того, карту без физического носителя нельзя забыть или потерять.

Дополнительное преимущество нового сервиса – минимум запрашиваемой информации в дистанционной заявке. Так, нужно указать лишь дополнительный телефон, лимит кредитования и среднемесячный доход. Кроме того, клиенту необходимо будет сделать фото с паспортом.