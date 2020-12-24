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Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году

ИТ в банках

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги проводимой программы цифровизации бизнеса за 2020 г. Проекты и задачи, которые реализовывались в уходящем году, к IV кварталу дали весомые результаты.

В IV квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. значительно увеличилось количество продуктов и услуг, которые клиенты банка оформляют онлайн. Так, в 2020 г. в мобильном и интернет-банке клиенты заказали на 63% кредитных карт больше, чем в 2019. Дебетовые карты продемонстрировали рост аналогичного показателя на 20%. На 50% больше оформлено онлайн услуг SMS-сервиса, а цифровые заказы корпоративных карт выросли на 9,2%.

В 2020 г. в мобильном приложении появилась возможность оформить любой вклад из линейки банка. Это привело к росту открытия вкладов через приложение на 88%.

Из всех активных клиентов банка в 2020 г. 85% заходили в мобильное приложение как минимум раз в месяц, а 22% хотя бы раз в месяц посещали веб-версию интернет-банка. За 11 месяцев 2020 г. количество активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка увеличилось на 13,3%.

В уходящем году банк запустил несколько важных цифровых проектов для клиентов. Через мобильное приложение теперь можно заказать виртуальную карту с возможностью токенизации (карта добавляется в «кошелек» телефона). Банк упростил форму заявки на потребительский кредит и процедуры предоставления документов. В интернет- и мобильном банке появилась более полная и наглядная информация по дебетовым картам, в особенности по картам с кэшбэком. Банк повысил скорость отображения операций по карте в мобильном банке – теперь информация об операциях появляется мгновенно. Предоставлена возможность подключения кредитного лимита в пару кликов. Банк дал возможность рекомендовать друзьям две карты – «Яркую» и «Ясчитаю» – и получать за это выгоду. Кроме того, банк сделал значительные инвестиции в обеспечение безопасности финансов клиентов в цифровой среде.

«Банк установил приоритетный курс на цифровизацию бизнеса в 2016 г., и сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы цифровой банк с сервисной представленностью в офлайне, – сказала заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Что это значит? В первую очередь то, что абсолютное большинство контактов с клиентом происходит в цифровой среде. Вы можете получить онлайн практически все наши услуги – за исключением, пожалуй, очевидно нецифровых, таких как сейфинг. Но у нас еще больше планов на будущее: в 2021 г. мы сделаем значительный шаг в цифровизации процесса обслуживания корпоративных клиентов, в том числе в сфере ВЭД. Мы продолжим совершенствование технологической базы и расширение цифровых сервисов для наших клиентов, завершим усовершенствование системы контроля бесперебойности сервисов банка. Мы запустим совершенно новое, современное и высокотехнологичное мобильное приложение, главная цель которого – удобство для клиента и простота совершения операций. Существенно расширим линейку сервисов для корпоративных клиентов. В общем, как для клиентов, так и для команды банка год предстоит насыщенный и интересный».

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