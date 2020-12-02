Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах

Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах коммерческих перевозчиков Москвы. Теперь оплатить проезд по Москве в рейсовых автобусах, принадлежащих коммерческим перевозчикам, можно не только картой «Тройка», но и банковской картой, смартфоном и даже смарт-часами. Договор со Сбербанком о предоставлении услуг эквайринга уже заключили компании-перевозчики «Гепарт» и «Стартранс».

В настоящее время данным сервисом могут воспользоваться пассажиры автобусных маршрутов №№ 139, 368, 432, 500, 594 и 888. Ведутся переговоры с другими крупными участниками столичного рынка пассажирских перевозок.

Ранее такая возможность появилась на 68 муниципальных маршрутах, по которым курсируют более 500 автобусов ГУП «Мосгортранс», в них еще в 2019 году были установлены валидаторы с эквайрингом от Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк всегда стремится предоставлять москвичам и гостям города самые современные и удобные сервисы не только в банковской сфере, но и в повседневной жизни. В условиях, когда специалисты рекомендуют максимально отказаться от контактов с наличными деньгами, мы расширяем для пассажиров наземного городского транспорта возможные варианты оплаты проезда. Теперь совсем не обязательно возвращаться за транспортной картой «Тройка», если её забыли дома, не нужно покупать разовый проездной билет у водителя за наличный расчет. Достаточно приложить к валидатору свою банковскую карту или привязанный к ней гаджет».

Мурад Султанов, генеральный директор компании-перевозчика «Гепарт», отметил: «Благодаря Сбербанку, оплата проезда в автобусах возможна бесконтактной банковской картой любого банка, либо гаджетом с Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. А для подтверждения оплаты проезда необходимо поднести карту или смартфон к переносному устройству контролера. Наличие в салоне валидаторов с эквайрингом Сбербанка легко можно определить по наклейке на входе в автобус и по логотипу банка на экране устройства».