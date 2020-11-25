Клиентам Райффайзенбанка теперь доступен сервис «Кошелёк Pay»

Райффайзенбанк подключил сервис Кошелёк «Pay», который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона.

«Кошелёк Pay» доступен держателям карт Райффайзенбанка платежных систем Mastercard и Visa. Достаточно скачать приложение «Кошелёк» в магазине приложений и добавить данные банковской карты. Также в приложении можно хранить и использовать бонусные и дисконтные карты, купоны и сертификаты. Совершать покупки можно бесконтактно с помощью смартфона с технологией NFC или в самом приложении.

«Онлайн-покупки становятся все более востребованными у клиентов — их количество и объем с начала года заметно выросли. Сервис позволит легко и безопасно совершать платежи тем, кто не использует Apple Pay или Google Pay. — отметил Павел Лоуцкер, руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка. — Сейчас добавить в приложение можно карты платежных систем Mastercard и Visa Райффайзенбанка. При этом кэшбэк по Кэшбэк карте будет учитываться стандартным способом — 1.5% рублями за повседневные покупки вернется на счет клиента».

«Оплачивать покупки с помощью Кошелёк Pay — не только удобно, но и безопасно: сервис сертифицирован на соответствие высоким стандартам безопасности ведущих платежных систем. — сказал Кирилл Горыня, генеральный директор приложения «Кошелёк». — Кроме того, с помощью Кошелька клиенты Райффайзенбанка могут получать скидки в любимых магазинах. Для этого необходимо загрузить уже существующую в пластике карту лояльности в приложение или выпустить новую карту из каталога Кошелька — сразу в мобильном формате, минуя пластик».