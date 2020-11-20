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Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ открыл новый контакт-центр для приема обращений клиентов. Площадка расположена в Воронеже и стала крупнейшей в сети банка. При полной загрузке контакт-центр сможет обрабатывать более миллиона звонков в месяц со всей страны.

Сотрудники контакт-центра ежемесячно принимают около 150 тыс. телефонных звонков, поступающих со всей России. В дальнейшем они станут обрабатывать более 40% обращений на горячую линию ВТБ – это более миллиона звонков в месяц.

Уже сейчас в контакт-центре работает более 150 человек, а к 2022 году планируется расширить штат до 900 работников. Сотрудники будут обеспечивать информационное обслуживание клиентов, оказывать помощь в решении их вопросов, заниматься продажей банковских продуктов. Специалисты смогут проконсультировать клиентов по телефону и в чате мобильного приложения.

Контакт-центры ВТБ уже работают в Барнауле, Оренбурге и Чебоксарах. Церемония открытия воронежской площадки прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы ставим перед собой стратегическую цель по росту числа клиентов и их максимально комфортному обслуживанию. В этой связи для банка очень важно быть на связи в режиме 24/7. С одной стороны, мы активно развиваем дистанционные каналы, а с другой – расширяем наши мощности по приему «физических» обращений. Воронежский центр – очередной и крупнейший в нашей сети. Обязательно продолжим работу по выводу функционала бэк-офиса из Москвы, чтобы сократить издержки банка и создать новые качественные рабочие места для поддержки экономики регионов», – заявил Анатолий Печатников.

«ВТБ делает многомиллиардные вложения в воронежский бизнес, банку доверяют свои сбережения сотни тысяч жителей области. Особенно ценны для нас партнерская поддержка региона в решении инфраструктурных и социальных вопросов и участие банка в благотворительных проектах. Открытие нового контакт-центра можно рассматривать как закономерное продолжение деятельности ВТБ на пользу Воронежской области. Мы этому только рады и готовы продолжать и укреплять наше сотрудничество. Здесь будут трудиться 900 человек, это значит, наши земляки получат возможность прийти на интересную высокооплачиваемую работу в экономически непростой период. Думаю, это будет особенно актуально для молодых воронежцев», - отметил Александр Гусев, губернатор Воронежской области.

Новый контакт-центр расположен в ультрасовременном пространстве, где сотрудникам обеспечены максимальный комфорт и возможности для «разгрузки» после рабочей смены. К их услугам – комнаты отдыха с массажными креслами и разнообразными играми, учебные классы, спортзал, а также процедурный, массажный кабинеты и кабинет психолога.

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации все сотрудники работают с соблюдением строгих мер безопасности, используя маски, перчатки и антисептики. В помещениях центра работают бактерицидные рециркуляторы воздуха.

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