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Itglobal.com провела для банка «Новокиб» оценку соответствия положению 382-П

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Аудиторы Itglobal.com провели предаудит и оценку соответствия ИТ-инфраструктуры банка «Новокиб» положению Банка России №382-П. Кроме того, для банка разработаны внутренние документы для обеспечения высокого уровня ИБ.

ООО «Новокиб» (Новокузнецкий коммерческий инновационный банк (Общество с ограниченной ответственностью) работает в Кемеровской области почти 30 лет. Обслуживает физические и юридические лица, оказывает весь спектр традиционных услуг — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, работа с депозитами и другое.

Ольга Белоусова, специалист сектора информационной безопасности банка «Новокиб», сказала: «Работа была выполнена профессионально, быстро и с минимальным отвлечением сотрудников от исполнения обязанностей. Последний пункт мы оценили особенно — хотелось организовать все так, чтобы не выпадать из работы. По итогам, можем присоединиться к отзывам коллег. Itglobal.com показали высокий уровень знаний нормативных документов и особенностей процессов ИБ в банках. Все было сделано быстро и качественно».

Сотрудники Itglobal.com отмечают, что в банке «Новокиб» ответственно относятся к безопасности данных клиентов, а документы отвечают всем требованиям регуляторов. Работа была выполнена в установленные сроки, не понадобилось выделять дополнительное время на доработку систем информационной безопасности.

По итогам работы Itglobal.com и Банк «Новокиб» договорились совместно улучшить защиту корпоративной сети и повысить уровень безопасности обработки платежей клиентов, чтобы учесть требования ГОСТ Р 57580.

Itglobal.com работает в качестве сертифицированного аудитора в сфере ИБ с 2017 года (лицензия ФСТЭК). Компания предлагает услуги пентеста, подготовки к сертификации PCI DSS, а также оценки соответствия ГОСТ Р 57580, 152-ФЗ и 382-П.



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