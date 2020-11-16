«МТС банк» и «Моби.деньги» запустили бесплатные мгновенные онлайн-переводы в Узбекистан

«МТС банк» и «Моби деньги» объявили о запуске мгновенных переводов без комиссии на банковские карты национальных платежных систем Узбекистана, а также сервиса по пополнению лицевых счетов абонентов сотового связи СНГ через мобильное приложение «МТС банк» и сайт электронного кошелька «МТС Деньги». За денежные переводы и оплату телекоммуникационных услуг начисляется кэшбэк до 10%.

Услуга мгновенных переводов на карты национальных платежных систем Uzcard и HUMO любого банка, а также оплата сотовой связи абонентов СНГ реализована на базе платежных шлюзов ГК «Моби.деньги» и предоставляется «МТС банком» без комиссии. Совершить перевод или пополнить баланс возможно с дебетовых и кредитных карт всей линейки «МТС банка», со счета электронного кошелька «МТС деньги», а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС.

Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте по актуальному курсу. При повторных транзакциях для удобства и экономии времени «МТС банк» внедрил возможность сохранения платежных инструментов – шаблонов.

За переводы или оплату телекоммуникационных услуг в рамках специального предложения «Кэшбэк до 10% за переводы в СНГ» до 31 декабря 2020 г. включительно начисляется кэшбэк до 10% от суммы. Накопленные средства можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС или получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС.

«Это цифровой, бесплатный, удобный и быстрый способ отправки денежных средств родным и близким в страны СНГ. При этом онлайн-трансграничные переводы можно совершить со своего смартфона в режиме 24/7 не только традиционным способом – с банковских карт, но и с использованием лицевых счетов абонентов МТС», – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич.

«Доступность платежных сервисов для граждан стран СНГ является для нас одним из приоритетных направлений. Важно, чтобы каждый клиент имел возможность произвести оплату или денежный перевод с удобного для него источника денежных средств. Как технологический партнер проекта мы рады обеспечивать удобство, а также высокую скорость и безопасность платежей» – сказала руководитель отдела по мобильной коммерции ГК «Моби.деньги» Елена Григорьева.

Для перевода в приложении «МТС банк» или на сайте электронного кошелька «МТС деньги» в категории «Платежи и переводы» необходимо выбрать раздел «Переводы в СНГ» и выбрать страну с указанием платежной системы. В форме оплаты указать номер карты получателя и сумму перевода, затем выбрать оплату с банковской карты или с лицевого счета абонента МТС.

Для оплаты сотовой связи сотового оператора в странах СНГ в мобильном приложении «МТС банк» или на сайте «МТС деньги» в категории «Платежи и переводы» нужно выбрать сотового оператора получателя. Далее в форме оплаты указать номер телефона для пополнения баланса и сумму, после чего выбрать оплату с карты или с лицевого счета абонента МТС.