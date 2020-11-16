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Банк «Открытие» обновил интернет-банк для предпринимателей

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк «Открытие» обновил интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-портал» и расширил его функциональность.

Теперь предприниматели могут получить наличные в кассах банка без бумажной чековой книжки, просто сформировав электронный чек в разделе «Мои счета». Также через «Бизнес-портал» стало возможным заключить договор на торговый эквайринг без посещения офиса банка. Кроме того, можно подать заявление на частичное досрочное погашение кредитов: бизнес-аванс, классический кредит и экспресс-кредит или кредит для поставщиков Wildberries и Ozon.

Значительно расширены возможности работы клиентов банка – участников ВЭД. Совершать переводы стало удобнее: добавлена печатная форма распоряжения на списание с транзитного счета в PDF, дополнена выписка по валютному счету — в альбомный формат включена сумма в национальном покрытии (рублевый эквивалент) и курс ЦБ РФ на дату операции. Для валютных переводов теперь доступно автоматическое подключение услуги «Продленный операционный день», если она бесплатна по тарифу/акции. В разделе «ВЭД» теперь можно отслеживать ожидаемые сроки по операции или подтверждающему документу валютного контроля — банк уведомит клиента в «Бизнес-портале» за 30, 20, 10, пять дней до и в день наступления срока. Появились новые опции-помощники в работе с валютным контролем: быстрый поиск по списку контрактов ВЭД (если указать любой из параметров: номер, дата, сумма, уникальный номер, дата постановки на учет) и печать документов валютного контроля свободного формата.

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