Сбербанк подвел итоги работы сервиса «Онлайн-кредитование»

Сбербанк подвел итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», который предусматривает принятие решения банком о выдаче кредита на пополнение оборотных средств в течение семи минут. С момента запуска продукта в августе 2018 г. и по настоящий момент было заключено свыше 3,6 тыс. договоров на сумму более 330 млрд руб.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы», сказал: «Мы не только кардинально сократили скорость принятия решения — время работы на стороне банка от обращения клиента до получения клиентом кредитного договора составляет не более семи минут, — но и перевели все операции в онлайн — личный кабинет клиента в "Сбербизнесе". Достичь такой скорости в принятии решений мы смогли за счет интеграции ИИ в наши процессы. Сегодня сервис "Онлайн-кредитование" доступен более чем 10 тыс. клиентов крупного и среднего бизнеса Сбербанка. Сейчас каждое третье решение о выдаче кредита на пополнение оборотных средств принимается с помощью этого инструмента, а в следующем году мы планируем нарастить долю таких кредитов до 60%. Немаловажно, что качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит кредиты, выдаваемые по "стандартному" алгоритму: так, показатель просрочки составляет менее 0,1%».

Уникальность решения заключается в том, что весь процесс оформления кредита — от подачи заявки до поступления денег на счет — происходит для клиентов максимально быстро, удаленно и без использования бумажных документов. Данное решение — ноу-хау, основанное на технологии искусственного интеллекта и доступное на российском банковском рынке только клиентам Сбербанка, утверждают в банке. Оформить заявку на онлайн-кредит можно в приложении «Сбербизнес». Максимальный размер запрашиваемой суммы неограничен и зависит только от оценки клиента банком.