Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Сбербанк подвел итоги работы сервиса «Онлайн-кредитование»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк подвел итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», который предусматривает принятие решения банком о выдаче кредита на пополнение оборотных средств в течение семи минут. С момента запуска продукта в августе 2018 г. и по настоящий момент было заключено свыше 3,6 тыс. договоров на сумму более 330 млрд руб.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы», сказал: «Мы не только кардинально сократили скорость принятия решения — время работы на стороне банка от обращения клиента до получения клиентом кредитного договора составляет не более семи минут, — но и перевели все операции в онлайн — личный кабинет клиента в "Сбербизнесе". Достичь такой скорости в принятии решений мы смогли за счет интеграции ИИ в наши процессы. Сегодня сервис "Онлайн-кредитование" доступен более чем 10 тыс. клиентов крупного и среднего бизнеса Сбербанка. Сейчас каждое третье решение о выдаче кредита на пополнение оборотных средств принимается с помощью этого инструмента, а в следующем году мы планируем нарастить долю таких кредитов до 60%. Немаловажно, что качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит кредиты, выдаваемые по "стандартному" алгоритму: так, показатель просрочки составляет менее 0,1%».

Уникальность решения заключается в том, что весь процесс оформления кредита — от подачи заявки до поступления денег на счет — происходит для клиентов максимально быстро, удаленно и без использования бумажных документов. Данное решение — ноу-хау, основанное на технологии искусственного интеллекта и доступное на российском банковском рынке только клиентам Сбербанка, утверждают в банке. Оформить заявку на онлайн-кредит можно в приложении «Сбербизнес». Максимальный размер запрашиваемой суммы неограничен и зависит только от оценки клиента банком.

Другие материалы рубрики

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020

Как неправильно внедрить Agile. Десять главных ошибок

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра