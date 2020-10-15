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«SBI банк» подключился к СБП

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С 1 октября 2020 г. «SBI банк» присоединился к Системе быстрых платежей (СБП). Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы на счета пользователей других банков-участников СБП по номеру телефона, а также получать переводы по номеру телефона из других банков.

Переводы и пополнения счетов без ввода реквизитов других банков пока доступны только пользователям семейного мобильного банка «Свой круг». В приложении они могут по умолчанию выбрать счет, который будет принимать перечисления. Максимальная сумма единовременной операции составляет 150 тыс. руб. За сутки можно перевести до 300 тыс. руб., а за месяц – до 2 млн. При этом перечисления до 100 тыс. руб. в месяц обойдутся пользователям бесплатно – комиссия за эту операцию не взимается. Свыше данного лимита комиссия будет составлять 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

«Система быстрых платежей — это проект национального значения. Платформа создана для того, чтобы дать возможность пользователям банковских услуг переводить деньги онлайн между разными банками мгновенно, в любое время суток, 365 дней в году. При этом им не нужно знать номер карты или реквизиты счета — перечисления осуществляются по номеру телефона, как при переводе внутри одного банка. Наличие подобного сервиса среди услуг SBI банка — это серьезный шаг вперед на пути к повышению качества платежных услуг и их доступности для клиентов», – отметил председатель правления «SBI банка» Андрей Карякин.

Систему быстрых платежей запустил Банк России в январе 2019 г. Партнерами в этом проекте выступали Национальная система платежных карт (НСПК) и ассоциация «Финтех». Сегодня к платформе присоединились уже более 150 банков. Несмотря на то, что с момента запуска банки наблюдают стабильный рост транзакций через платформу, исследование аналитиков показало, что большинство россиян пока имеют невысокую осведомленность о СБП. Только 18% респондентов продемонстрировали уверенное понимание принципов работы системы и 14% россиян уже совершали платежи через СБП. Среди менее осведомленных групп оказались жители небольших городов и молодежь от 18 до 24 лет. Однако по опросам система доказала свою перспективность, 74% респондентов заявили, что планируют использовать СБП в будущем.

Система быстрых платежей сейчас находится на этапе накопления пользовательского опыта. С присоединением к СБП новых банков система имеет хорошие перспективы на финансовом рынке как удобный альтернативный способ денежных переводов и покупок.

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