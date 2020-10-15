Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor

Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» для частных клиентов БСПБ теперь можно установить на телефоны Huawei и Honor. Версия 5.0.1 появилась в магазине приложений AppGallery.

Приложение БСПБ для AppGallery не отличается от аналогичных приложений, разработанных для других магазинов. БСПБ сочетает в себе богатый функционал с современным дизайном и высоким уровнем удобства пользования. Цифровые продукты Банка «Санкт-Петербург» уже несколько лет неизменно входят в топ лучших на банковском рынке страны, что подтверждается многочисленными специализированными рэнкингами. Банк имеет «Знак качества.онлайн» на уровне A1.online.

В приложении БСПБ можно найти весь необходимый клиенту банка функционал: платежи и переводы, открытие вкладов и карт, обмен валюты. Можно подать заявку на кредит, просмотреть историю операций, связаться с банком. Кроме стандартных для банковского рынка функций, БСПБ предлагает и ряд уникальных: автоплатежи и подписки на счета, сервис выгодного обмена валюты «Биржевой мост», запрос перевода.

«Сейчас активными пользователями мобильного приложения является почти полмиллиона клиентов банка. Через удаленные каналы совершается 90% операций частных клиентов, и три четверти из них – именно через приложение, - отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. - Наша клиентская база – вообще очень цифровая и продвинутая, именно поэтому Банк «Санкт-Петербург» уже традиционно в лидерах российского рынка по эффективности офисов: мы обслуживаем максимальное число клиентов с помощью минимального количества сотрудников. Удобство наших цифровых каналов для клиента – один из основных приоритетов. Надеюсь, что размещение мобильного приложения в набирающем популярность магазине AppGallery сделает нас еще более полезными для тех клиентов, кто владеет телефонами Huawei и Honor».

«Мы очень рады, что приложение банка «Санкт-Петербург» стало доступно 15 миллионной аудитории магазина AppGallery. Развитие финансовых приложений на платформе является для нас ключевым и нам приятно, что у клиентов банка появилась возможность пользоваться приложением в AppGallery. Мы продолжим пополнять платформу удобными сервисами, чтобы сделать жизнь наших пользователей максимально комфортной», - сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.