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ВТБ и Mastercard интегрировали сервис Masterpass в приложение «РЖД Пассажирам»

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Банк ВТБ, Mastercard и холдинг РЖД интегрировали сервис Masterpass в приложение для покупки билетов «РЖД Пассажирам». Теперь пользователям приложения достаточно один раз ввести данные карты и затем быстро, просто и безопасно оплачивать покупку билетов онлайн. Сервис доступен для покупки билетов на поезда дальнего следования.

Пользователю Masterpass достаточно один раз сохранить карту в сервисе, чтобы затем расплачиваться ей при покупке билетов в приложении «РЖД Пассажирам» и на других сайтах, подключенных к Masterpass. Повторно вводить номер и срок действия карты вручную при следующих покупках не потребуется. Идентификатором клиента в Masterpass является его номер мобильного телефона. ВТБ обеспечивает эквайринг и техническое решение по интеграции сервиса в мобильное приложение. Сервис по хранению реквизитов защищен системой безопасности Mastercard.

Чтобы начать использовать Masterpass для оплаты билетов в приложении «РЖД пассажирам», покупателю достаточно указать на платежной странице приложения номер телефона и подтвердить его одноразовым SMS-паролем. Номер будет сохранен в личном кабинете этого клиента и позволит использовать для оплаты карты из Masterpass, в том числе сохраненные в сервисе и через другие онлайн-магазины, или добавлять новые.

«Интеграция сервиса Masterpass в мобильное приложение РЖД позволит значительно ускорить процесс приобретения железнодорожных билетов онлайн. Мы со своей стороны готовы обеспечить бесперебойную работу сервиса, чтобы процесс покупки билетов был комфортным и безопасным. А идентификация по номеру мобильного телефона упростит пользователям дальнейшие покупки на других площадках, также подключенных к этому сервису», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Спрос на цифровые платежи у российских пользователей постоянно растет, и мы рады расширить сферу использования сервиса Masterpass и сделать процесс оплаты картами еще проще и удобнее. Я уверен, что пассажиры поездов по достоинству оценят это нововведение», – сказал Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

«Цифровые сервисы, которые мы предлагаем нашим пассажирам, делают поездки по железным дорогам удобнее и комфортнее, причем начиная с этапа выбора и покупки билета. Благодаря новым функциям приложения «РЖД Пассажирам», внедренным вместе с нашими партнерами, оформить и оплатить билет можно буквально в несколько кликов. При этом работа над новыми опциями не прекращается, в том числе благодаря обратной связи, которую мы получаем от наших клиентов», – сказал Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора РЖД.

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