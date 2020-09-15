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Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе финансирования торговли сырьевыми товарами Komgo

ИТ в банках Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк первым из российских банков присоединился к блокчейн-платформе финансирования торговли сырьевыми товарами. Соответствующее соглашение дочерний банк Сбербанка в Цюрихе — Sberbank (Switzerland) AG — подписал с компанией Komgo.

Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка, председатель совета директоров Sberbank (Switzerland) AG, отметил: «Финансирование торговли сырьевыми товарами — одно из стратегических бизнес-направлений деятельности Sberbank (Switzerland) AG. За 8 месяцев этого года нами профинансированы поставки более чем 15 млн тонн товаров на сумму свыше 5 млрд долларов США. Мы финансируем как товарооборот с нашими ключевыми рынками — Россия и СНГ, так и потоки по всему миру. Внедрение лучших сервисов, новейших технологий, оперативное реагирование на изменения — это важные принципы, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. В последнее время темпы цифровизации в бизнесе торгового финансирования значительно ускорились, следуя за потребностями участников. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят повышение эффективности деятельности за счет удобных высокотехнологичных решений Komgo».

В основе Komgo лежит технология блокчейн, что позволяет участникам быстро обмениваться данными в цифровом, безопасном и децентрализованном виде. На платформе реализован широкий круг решений, упрощающих взаимодействие между участниками в рамках финансирования торговли и повышающих скорость совершения сделок. Технология блокчейн дает возможность осуществлять контроль сделки в реальном времени, обеспечивая прозрачность, необходимую в торговле сырьевыми товарами.

Сулейма Бадди, CEO Komgo, сказала: «Сбербанк — важный стратегический партнер Komgo. Его участие повысит доверие к нашей цифровой сети и откроет ключевые географические рынки для наших клиентов. Мы очень рады поддержать Sberbank (Switzerland) AG и его клиентов в переходе на более эффективный и безопасный способ торговли».

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