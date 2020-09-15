«РГС банк» реализовал сервис снятия и пополнения по цифровым картам

Владельцы цифровых карт «РГС банка» получили возможность снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с функцией NFC.

Операции для клиента абсолютно бесплатны. Дневной лимит выдачи наличных составит 350 тыс. руб./$6 тыс., месячный лимит – 1 млн руб./$16 тыс.

Для активации сервиса клиенту достаточно привязать свою цифровую карту к одному из электронных кошельков в своем смартфоне (в банке реализована токенизация карт через сервисы Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и Samsung Pay), получить PIN-код по карте в контакт-центре и начать пользоваться услугой.

Снимать наличные, совершать переводы или пополнять счет цифровой банковской карты в банкоматах с функцией NFC также просто. Необходимо поднести телефон к специальному стикеру со значком бесконтактного считывания данных на банкомате, ввести запрашиваемый PIN-код банковской карты и провести необходимую операцию.

«Удобство, легкость и онлайн-доступность полного спектра услуг банка – один из важнейших приоритетов нашей стратегии, – отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая. – Именно поэтому мы не ограничили наших клиентов только диджитал-функционалом – оформление цифровой карты в два клика, простое добавление в электронный кошелек в смартфоне и бесконтактная оплата, но и сохранили привычный перечень офлайн-операций, реализованный сегодня далеко не всеми лидерами рынка».