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R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

R-Style Softlab и банк РНКБ завершили проект по автоматизации операций с собственными векселями банка. ИТ-компания внедрила коробочное решение «Векселя банка» из линейки модулей программного комплекса RS-Securities V.6 для оптимизации банковской деятельности на финансовых рынках.

С помощью нового модуля РНКБ сможет в автоматическом режиме вести учет и хранение данных по собственным векселям, а также формировать консолидированную регламентированную отчетность по операциям с выпущенными банком векселями.

«В результате проекта с R-Style Softlab РНКБ увеличил скорость обработки операций по собственным векселям, а также повысил удобство и качество формирования регламентированной отчетности в части векселей, используя данные только коробочного модуля “Векселя банка” из линейки решений RS-Securities V.6 без необходимости обращения к АБС, — отметил член правления РНКБ Александр Титов. — Кроме того, при внедрении модуля “Векселя банка” была расширена функциональность по экспорту данных из RS-Securities V.6 в АБС, а также появилась возможность массовой генерации проводок и расчета сумм по векселям».

«РНКБ в очередной раз смог оценить преимущества коробочных продуктов из линейки RS-Securities V.6 — банк уже использует модуль “Собственные облигации, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Дистрибутивная реализация бухгалтерского учета в рамках коробочного модуля “Векселя банка” практически всегда устраивает наших клиентов, и в данном проекте она полностью совпала с учетной политикой РНКБ. — “Установи дистрибутив и работай!” — это девиз всех коробочных продуктов, благодаря чему нашим клиентам удается оперативно внедрить новые продукты с минимальными трудозатратами».

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