Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов

Сбербанк совместно с Mastercard запустил проект для малого бизнеса «Сберрядом», которому сегодня особенно необходима поддержка. Проект направлен на рост доходов малого бизнеса, а покупателям даст дополнительные бонусы за покупку у небольших компаний.

Новый проект мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей с выгодой для обеих сторон. Теперь частные клиенты банка — участники программы «Спасибо от Сбербанка» — совершая покупки у малого бизнеса, также клиентов банка, получат повышенные бонусы. Специальный проект продлится с 3 августа по 31 октября 2020 года по всей стране, участие в нём для продавцов и покупателей — бесплатное.

Сергей Ганин, начальник управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка, отметил: «Мы разработали уникальный проект поддержки малого бизнеса ʺСберрядомʺ, который объединяет в себе лучшие возможности для наших розничных и корпоративных клиентов. Благодаря проекту у наших клиентов малого бизнеса появится эффективный и абсолютно бесплатный инструмент для увеличения выручки, а физлица смогут получить повышенные бонусы СПАСИБО, поддержав небольшие компании. Посещать локальные места — продуктовые магазины, цветочные киоски, салоны красоты, кофейни, автосервисы, где вас знают и обслуживают с теплом и заботой, теперь не только приятно и удобно, но ещё и выгодно. Преимуществами проекта смогут воспользоваться более 700 тысяч торговых точек малого бизнеса в стране и более 28 миллионов наших частных клиентов».

Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России, сказал: «С начала пандемии Mastercard запустила целый ряд инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса в России. Мы считаем, что каждый из нас может внести вклад в помощь предпринимателям, которые сейчас переживают особенно сложный период. Наше партнёрское предложение со Сбербанком поможет держателям карт Mastercard с выгодой совершать покупки у дома, а малому бизнесу — восстанавливаться и продолжать работу. Объединяя усилия и сотрудничая, мы можем сделать многое».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка», сказал: «Мы все совершаем покупки рядом с домом, выбирая привычные для себя магазины и сервисные точки. Теперь это станет не только удобно, но и выгодно — таким образом мы хотим поддержать малый бизнес, а нашим участникам — дать возможность совершать привычные действия с максимальной выгодой».

Клиенты-покупатели будут получать повышенные бонусы СПАСИБО — до 10% от стоимости покупки — за товары и услуги, приобретенные у участников проекта по карте Mastercard Сбербанка.

Компания-продавец или индивидуальный предприниматель смогут увеличить клиентопоток; приобрести продукты и сервисы Сбербанка и его дочерних компаний на льготных условиях; указать бизнес на карте проекта на сайте Сбербанка и получить внимание пользователей геосервиса 2ГИС, на сайте и в приложении которого участников можно будет найти по запросу «Сберрядом».

К проекту могут присоединиться физические лица — держатели карт Mastercard Сбербанка, участвующие в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Для этого в Личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Спасибо» необходимо выбрать раздел «Мой уровень» и подключить категорию «Сберрядом». Размер бонусов будет зависеть от уровня привилегий клиента.

Ииндивидуальные предприниматели и юридические лица — относящиеся к сегменту малого бизнеса (согласно 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»), имеющие не более 10 активных торговых точек, чья выручка не превышает 400 млн рублей в год, с действующим расчетным счетом и договором торгового эквайринга в Сбербанке, а также MCC-кодом, включенным в список.

Корпоративные клиенты банка, соответствующие условиям проекта, получат по электронной почте или в СМС персональную ссылку для подключения. Узнать подходит ли ваш бизнес под условия проекта можно на сайте Сбербанка с помощью короткого опросника и там же оставить заявку на подключение. Предпринимателям, не являющимся клиентами Сбербанка, которые хотят присоединиться к проекту «Сберрядом», необходимо открыть расчетный счет и заключить договор торгового эквайринга со Сбербанком.