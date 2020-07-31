«Диасофт» реализовал в своем решении для работы с СБП C2B-переводы

«Диасофт» реализовала в решении для работы банков с Системой быстрых платежей функцию денежных переводов физических лиц организациям (C2B). Теперь решение «Диасофт» обеспечивает автоматизацию полного цикла операций – по C2C- и по C2B-переводам.

С появлением новой функциональности решение «Диасофт» позволяет осуществлять следующие операции с C2B-платежами: вести реестр и настраивать тарифы принятых и отправленных платежей, вести справочник и учет платежей в разрезе торгово-сервисных предприятий, а также автоматически формировать бухгалтерские документы по сопровождению таких платежей. Кроме того, за счет набора API-методов решение может быть интегрировано с внешними системами.

Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт», отметил: «Технологическому партнеру банков по исполнению требований регулятора важно быстро реагировать на запросы заказчиков и предоставлять им необходимый бизнес-функционал. В контексте работы с СБП у банков появилось много новых задач, одной из них стала настройка C2B-переводов. Мы успешно автоматизировали этот блок в нашем решении и продолжаем отслеживать ситуацию, так как впереди еще много планов по развитию СБП: C2C Pull, B2C, С2G, G2C и прочее».

Функциональный блок по автоматизации процесса C2B-переводов может быть поставлен заказчикам как в составе типового решения «Диасофт» для взаимодействия с СБП, так и в формате индивидуальных настроек, адаптированных к потребностям бизнеса.