Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины

Райффайзенбанк предоставил своим корпоративным клиентам услугу онлайн-инкассации при помощи автоматических депозитных машин (АДМ). Первым клиентом, который масштабирует использование нового сервиса на несколько сотен розничных точек, станет нефтяной концерн Shell.

АДМ устанавливается в помещении компании и осуществляет автоматический прием, пересчет, проверку подлинности денежных средств. Внесение денежных средств в АДМ осуществляется по идентификационным кодам, которые оформляются сотрудникам компании через систему банк-клиент «Райффайзен Бизнес Онлайн». При внесении средств деньги зачисляются на расчетный счет клиента в режиме онлайн, что позволяет их сразу использовать в текущей операционной деятельности и избежать кассовых разрывов. Кроме того, установка АДМ сокращает время сотрудников на пересчет денежных средств и оформление документов на инкассацию: после внесения денег в АДМ ответственность за их сохранность несет банк, который самостоятельно мониторит ситуацию и принимает решение о сроках проведения инкассации. Сохранность средств обеспечивается высоким уровнем безопасности АДМ: деньги хранятся в сейфе первого класса, сама машина прикручена к полу на анкерные болты, что исключает несанкционированный доступ к наличности.

Райффайзенбанк успешно запустил пилотный проект в семи пиццериях PizzaHut, расположенных на автозаправочных станциях (АЗС) Shell. Теперь проект будет масштабирован на более чем 200 АЗС концерна.

«Райффайзенбанк стремится сделать финансовую сторону жизни клиентов проще, поэтому мы в непрерывном режиме изучаем потребности корпоративного бизнеса и предлагаем решения, которые наиболее полно им отвечают. АДМ — это альтернатива классической инкассации, более современный, удобный и технологичный продукт. Установка таких устройств выгодна корпоративному бизнесу с большим объемом ежедневной выручки, как Shell. Благодаря нашему сотрудничеству компания сможет сосредоточиться на своей операционной деятельности, так как процесс инкассации теперь будет максимально бесшовным», — сказала Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка.

Полный переход на инкассацию наличных с применением АДМ дал концерну Shell целый ряд преимуществ: безопасность хранения денежных средств; сокращение времени на оформление документов; персонализированный учет взносов; упрощение администрирования процесса приема, сверки и учета наличных.

«Отдельно стоит отметить онлайн-зачисление денег на счет, что позволяет нам использовать деньги сразу, без ожидания инкассаторов, пересчета и зачисления. В быстро меняющемся мире удобный и технологичный банковский сервис — это именно то, что нужно бизнесу. Мы рады сотрудничеству с Райффайзенбанком — надежным финансовым партнером, который отвечает нашим потребностям и предоставляет надежный и качественный продукт», — сказал финансовый директор Shell Russia & UCAS Александр Сивков.