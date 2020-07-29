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Банк «Открытие» предложил новый способ клиентской идентификации в дистанционных каналах

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов.

«Для регистрации в дистанционных каналах, как правило, требуется либо наличие карты, либо реквизиты счета, договора или уникальный идентификационный номер клиента, - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – При этом есть довольно значительное число клиентов, у которых нет карты, но которые хотели бы иметь возможность управлять своими финансами онлайн. Именно для таких пользователей мы и разработали простой и удобный сервис, которые позволяет легко и быстро пройти идентификацию с помощью данных, которые всегда под рукой».

Новый способ идентификации позволит «Открытию» увеличить число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также нарастить проникновение дистанционного обслуживания в клиентскую базу.

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