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В «Тинькофф Путешествиях» появился Telegram-бот для поиска выгодных авиабилетов

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сервис «Тинькофф Путешествия» запустил чат-бота в Telegram, который будет искать для пользователей авиабилеты по самым доступным ценам.

Чтобы предложить наиболее низкие цены на билеты для пользователей, бот анализирует базы большинства мировых авиакомпаний, лоукостеров и чартерных рейсов, ищет билеты по выдаче агентств OneTwoTrip, Tickets.ru, Ozon Travel, Kupibilet, Kiwi и других. Наценка при этом отсутствует: цена за билет, предложенная ботом, не будет отличаться от сайтов агентств и авиаперевозчиков. Бот также отслеживает изменение цен на билеты и оперативно сообщает об этом.

В стартовой версии воспользоваться ботом «Тинькофф Путешествий» можно в телеграм-канале или на странице Tinkoff Travel Bot.

Поиск в боте «Тинькофф Путешествий» можно настроить по нескольким параметрам сразу: страна, город, месяц вылета или точная дата, продолжительность поездки, дни недели, когда нужно совершить перелет, перелет с багажом или без, прямой рейс или с пересадками, можно указать количество пересадок, желаемая цена, верхний лимит цены или размер скидки на авиабилет.

Путешественник может выбрать направление (как по России, так и по миру), выставить цену и другие параметры и создать одну или несколько подписок - на разные направления, даты, количество пересадок и т.д. Как только бот найдет подходящие билеты, он отправит сообщение пользователю в Telegram.

Также можно указать время, когда пользователь хочет получать уведомления. Например, с 7:00 до 23:00. В сообщении бот покажет все, что поможет принять решение о поездке - цену билета, даты перелетов, информацию про багаж и пересадки

Если цена на билет изменится, пока клиент принимает решение, бот сообщит об этом.

На странице с найденным билетом бот показывает и другие варианты. Пользователь увидит все рейсы по этому направлению и на эти даты и, если нужно, сможет выбрать другой билет.

Сейчас бот присылает уведомления только в Telegram. В планах расширить число мессенджеров и каналов, поэтому для пользователей предусмотрена авторизация по номеру телефона. При создании подписки нужно ввести свой номер, и тогда можно получать уведомления и управлять подписками там, где удобно, — в приложении «Тинькофф» или других мессенджерах.

Также бот «Тинькофф Путешествий» сможет автоматически покупать авиабилеты для клиентов в случае если он обнаружит, что найденные варианты соответствуют запросу пользователя.

Бот ищет выгодные билеты для любых пользователей, но клиенты «Тинькофф» дополнительно получают до 5% бонусами, милями или кэшбэком от стоимости билетов.

При покупке билетов через «Тинькофф Путешествия» паспортные данные и данные карт клиентов подставляются автоматически. Не нужно тратить время на заполнение форм и волноваться из-за опечаток. Также можно обменять, вернуть билет и уточнить все вопросы по нему через сервис поддержки Тинькофф, в котором операторы отвечают в режиме 24/7 в чате и по телефону.

Также «Тинькофф Путешествия» недавно запустили карту «Куда лететь?». На ней постоянно обновляется информация об открытии границ и правилах посещения регионов России и стран мира.

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