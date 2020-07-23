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Совкомбанк автоматизирует работу на финансовых рынках вместе с «Диасофт»

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Совкомбанк и компания «Диасофт» сообщают об успешном запуске проекта по автоматизации работы банка на финансовых рынках. За 10 месяцев партнеры планируют внедрить более 10-ти программных продуктов платформы развития бизнеса Digital Q Financial Markets компании «Диасофт». В итоге Совкомбанк и его дочерние организации перейдут на работу в единой базе данных, что позволит консолидировать учет по финансовым рынкам по всей группе Совкомбанка.

Партнеры планируют совместно автоматизировать направления работы группы Совкомбанка в части учета собственных операций (бэк-офисный учет), а именно: эмиссии собственных облигаций, покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках, вексельного учета, расчета налога на прибыль, работы депозитария и т.д. В том числе будут поддержаны процессы подготовки обязательной отчетности.

Внедрение промышленного решения от «Диасофт» предоставит группе Совкомбанка возможности для реализации стратегических планов по развитию бизнеса на финансовых рынках.

С 2020 г. все продукты «Диасофт», включая линейку Diasoft FA# Beans, объединены под брендом Digital Q. Новый бренд охватывает все аспекты деятельности вендора: прикладные решения для бизнеса, цифровую платформу, в основе которой современный технологический стек для развертывания микросервисной архитектуры, новейшие инструменты разработки и практики построения эффективного производства цифровых решений.

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