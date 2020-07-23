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Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS

ПО Софт ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы iOS. Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников.

Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Ранее мы запустили данный сервис для устройств на Android. Теперь сформировать декларацию в “Райффайзен Бизнес Онлайн” можно и устройствах на базе iOS. Формирование нулевой декларации занимает менее минуты. В остальных случаях клиенту нужно сверить свои доходы. Поля “страховые взносы” и “авансовые платежи” теперь заполняются автоматически», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

В 2020 г. подать налоговую декларацию за 2019 г. необходимо до 30 июля 2020 г. включительно.

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