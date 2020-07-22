ЦФТ обеспечил быстрое подключение банков к платежам по QR-коду в системе быстрых платежей

ЦФТ продолжает реализацию масштабного проекта по подключению банков к системе быстрых платежей (СБП) на базе облачной Платформы «Золотой Короны» (сертифицированный процессор Third Party Processor для участников СБП). В настоящее время по платежам c2c с использованием комплекса решений ЦФТ к СБП подключено более 30 банков, и еще порядка 25 банков находятся в процессе подключения. Реализован и работает сценарий c2b платежей по QR-коду, и банки уже начали подключаться к сервису платежей в пользу торгово-сервисных предприятий в рамках СБП.

Первым промышленные транзакции c2b по QR-коду в СБП на базе решения ЦФТ осуществил Инвестиционный банк «Веста».