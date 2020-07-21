Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия»

Банк «Открытие» и Western Union запустили услугу денежных переводов в интернет-банке «Открытия». Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты.

Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и страны назначения. Лимит для большинства стран составляет 350 тыс. руб. за одну операцию, 350 тыс. руб. в день, 600 тыс. руб. в месяц.

Чтобы совершить перевод, необходимо зайти в интернет-банк «Открытия», перейти в раздел «Переводы», а затем открыть вкладку «По всему миру». После этого остается только выбрать страну назначения, источник списания средств, ввести данные получателя и сумму, а также валюту перевода. Процедура занимает несколько минут. После совершения перевода отправитель получит контрольный номер денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю.

Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union по всему миру через несколько минут после отправки. Для получения денежного перевода необходимо иметь при себе удостоверение личности и знать контрольный номер денежного перевода.