Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты

Росбанк предложил клиентам цифровые кредитные карты. По ним клиенту доступны те же операции, что и по пластиковым картам с технологией бесконтактной оплаты NFC. Лимит по карте может достигать 1 млн рублей. Выпуск карты в мобильном приложении (весь процесс – от заполнения заявки до первой транзакции) занимает не более 5 минут. Для оформления цифровой кредитной карты необходимо заполнить заявку в мобильном банке, задать ПИН-код в настройках карты и добавить ее в кошелек Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. По карте также можно совершать покупки в интернет-магазинах. Карта также дает возможность снимать наличные в банкоматах, оснащенных NFC приемниками.

Безопасность цифровой кредитной карты обеспечивается сразу на нескольких уровнях. В первую очередь, она не имеет пластикового носителя, ее невозможно потерять. Отсутствие физического носителя также защищает карту от копирования скиммером. Если же мобильным телефоном клиента завладеют мошенники, доступ к карте защищен основным доступом к телефону – паролем, Touch ID или Face ID.

«Сейчас одни из ключевых факторов выбора банковской карты – это скорость оформления, привлекательные условия и возможность проведения бесконтактных платежей. Все эти характеристики сочетаются в цифровых дебетовых картах, которые мы уже давно предлагаем нашим клиентам, и сейчас мы расширяем линейку цифровых продуктов цифровой кредитной картой. Этот продукт будет удобен во многих жизненных ситуациях, требующих быстрого доступа к финансам. Кроме того, наши клиенты могут оформить сразу несколько цифровых кредитных карты с разными программами лояльности и одновременно пользоваться преимуществами как повышенного кешбэка, так и продолжительного грейс-периода», – сказал руководитель центра цифровых продаж Росбанка Сергей Сеферов.