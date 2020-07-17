Сбербанк начал заключать электронные трудовые договоры

Сбербанк сделал еще один шаг на пути цифровизации кадровых процессов внутри компании. Банк в числе первых присоединился к государственной инициативе (122-ФЗ), позволяющей подписывать документы, связанные с трудовой деятельностью в электронном виде. В том числе трудовой договор, который заключается между работодателем и сотрудником при приеме на работу.

До настоящего времени трудовой договор был одним из документов, для подписания которого, согласно требованиям закона, была необходима подпись сотрудника на бумажном носителе. Теперь это можно делать с использованием цифровой подписи.

Электронный документооборот представлен во всех сферах профессиональной деятельности сотрудников Сбербанка, постоянно внедряются новые сервисы и улучшаются существующие. Более 80% наиболее востребованных HR-сервисов уже переведены в мобильное приложение, которым пользуются более 90% сотрудников банка.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка, сказала: «Инструменты и процессы HR меняются в цифровую сторону – это в наши дни происходит естественно и очень быстро. Бывает, что закон отстает от жизни, как это было с оформлением трудовых договоров. Теперь, с внедрением этого важного новшества, будет больше порядка, удобства, прозрачности. К тому же электронное оформление на работу в масштабе Сбербанка сэкономит в год около 7 млн листов бумаги».