Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Яндекс» вступил в ассоциацию «Финтех»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» присоединился к ассоциации «Финтех» в качестве ассоциированного члена. Включение компании в состав участников одобрил наблюдательный совет ассоциации.

«Яндекс» будет участвовать в работе следующих направлений ассоциации: развитие розничного платежного пространства; удаленная идентификация; развитие открытых API – в первую очередь, в части внедрения концепций и технологий открытого банкинга в России; правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

Ассоциация «Финтех» была учреждена в конце 2016 года по инициативе Банка России и семи участников финансового рынка: Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, банка «Открытие» и Национальной системы платежных карт. Целью деятельности ассоциации является создание условий для цифровизации экономики РФ и разработка и внедрение новых технологических решений, способствующих развитию российского финансового рынка. В ассоциацию входят банки, страховые компании, телекоммуникационные операторы и платежные системы.

«Развитие финансовых технологий невозможно без объединения усилий игроков не только финансового сектора, но и компаний из других отраслей. Ассоциация Финтех как уникальная площадка для диалога ключевых игроков рынка постоянно работает над расширением технологических возможностей ее участников. Вступление «Яндекс»а в ассоциацию несет в себе огромный потенциал для дальнейшей цифровизации финансового сектора, создания инновационных продуктов, расширения возможностей по уже существующим направлениям деятельности ассоциации и создания новых масштабных кросс-отраслевых проектов», – сказала генеральный директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.

Другие материалы рубрики

Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews

Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Показать еще

Наука

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live