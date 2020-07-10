ВТБ за период пандемии увеличил число удаленных рабочих мест в восемь раз

ВТБ на фоне связанных с пандемией COVID19 ограничений увеличил число удаленных рабочих мест в восемь раз – до более 32,5 тыс., в середине марта их было около 4000. Благодаря реализованным изменениям инфраструктуры более 20 тыс. сотрудников банка могут трудиться через виртуальные рабочие места одновременно.

Удаленное рабочее место предполагает наличие доступа сотрудников к специально выделенной банковской инфраструктуре. Для создания такого количества удаленных рабочих мест разных типов в зависимости от ролей сотрудников в отказоустойчивой схеме были установлены высокопроизводительные межсетевые экраны, которые способны обработать свыше 20 тыс. одновременных подключений пользователей банка, кроме того, совокупно на 20 Гб/с расширены каналы доступа в интернет. Также была модернизирована система защиты от DDoS-атак. За неделю были разработаны и внедрены новые способы безопасного удаленного доступа.

Более 95% сотрудников IT-блока были переведены на удаленный режим работы буквально в течение недели, при этом все запланированные изменения и обновления IT-систем банка были проведены в соответствии с планами.

«Пандемия коронавируса стала дополнительным стимулом для быстрой и качественной реализации стратегии цифровой трансформации ВТБ. Мы в кратчайшие сроки создали рабочие места для всех сотрудников, которые могли трудиться удаленно в соответствии с регламентном банка и требованиями безопасности», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.