Количество удаленных рабочих мест в ВТБ за время пандемии выросло в 8 раз

Группа ВТБ увеличила число удаленных рабочих мест для своих сотрудников более чем в 8 раз с момента проникновения коронавируса в Россию. Такие данные озвучил глава департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент ВТБ Илья Старостин. По его словам, сейчас в банке созданы 32,5 тыс. удаленных рабочих мест против 4 тыс. по состоянию на 16 марта 2020 г.

«Число удаленных рабочих мест выросло больше, чем в 8 раз с начала марта, сейчас их около 32,5 тысяч. Более 95% сотрудников ИТ-блока были переведены в режим удаленной работы буквально за неделю», — сказал Илья Старостин в интервью «РИА Новости».

По его словам, за последние месяцы выросла скорость принятия решений на всех уровнях, это помогло оперативно расширить ИТ-инфраструктуру, необходимую для перевода работников в удаленный режим.

«Перевод большого числа сотрудников на удаленную работу не сказался на эффективности систем банка. Мы не отложили реализацию ни одного из сотен наших проектов, не перенесли ни один запланированный до пандемии апгрейд и продолжаем проводить все обновления в удаленном режиме», — заключил Илья Старостин.