Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Более 350 тысяч клиентов ВТБ воспользовались сервисом цифрового профиля при оформлении заявлений на кредитные продукты на сайте. Сервис позволяет заполнять такие заявления в несколько раз быстрее. ВТБ одним из первых подключился к пилоту в декабре 2019 года, создав сервис автоматического заполнения анкеты данными с портала «Госуслуги».

Сейчас более 15% всех заявлений ВТБ на кредитные продукты заполняется с помощью цифрового профиля на сайте банка. В настоящее время клиенты могут оформить кредит наличными и программу рефинансирования, получить кредитную карту. Скоро появится возможность заполнения анкет на ипотеку, автокредит и получение дебетовых карт.

Процедура использования цифрового профиля гражданина проста: при заполнении заявки на сайте клиент выбирает «Заполнить данными из Госуслуг», вводит логин и пароль от своего аккаунта на портале. После этого более 80% анкеты заполняется автоматически.

Анкета использует данные из государственных систем, поэтому это существенно повышает вероятность одобрения кредита для клиента. Кроме того, с 1 июля ВТБ в рамках подключения новой версии цифрового профиля стал получать еще больше данных о клиентах из государственных информационных систем, в том числе справку 2НДФЛ, данные из ПФР, КАСКО и ОСАГО. Теперь клиенты смогут заполнять заявления на кредитные продукты еще быстрее, потому что им не нужно будет самостоятельно вводить свои личные данные и сведения о документах — это сделает за них система.

«ВТБ одним из первых подключился к пилоту по созданию цифрового профиля гражданина и еще в декабре 2019 года вывел на свой сайт возможность заполнения анкеты данными из государственных информационных систем. Эта функция позволяет значительно сэкономить время на оформлении заявки и не посещать офис банка, чтобы предоставить документы. За счет своей простоты сервис востребован у клиентов, поэтому в дальнейшем мы планируем распространить его на все продукты», - отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Пилотный проект Банка России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был запущен в марте 2019 года. Цифровой профиль гражданина предполагает создание единого источника юридически значимых данных в государственных информационных системах, объединенных на портале «Госуслуги». Граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Банком России и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами. Ранее банк реализовал возможность открытия счёта по биометрии в режиме онлайн, а также возможность подтверждения или регистрация учётной записи на портале «Госуслуги» в мобильном и интернет-банке ВТБ-Онлайн.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года

Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live