Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса

Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio от «Террасофт Россия» для автоматизации процессов продаж малого бизнеса. Проект реализован в рамках сквозной автоматизации бизнес-процессов банка, решение уже успешно тиражировано на все офисы банка по обслуживанию юридических лиц.

Внедрение CRM-системы осуществляется с целью повышения оперативности предоставления банковских услуг, снижения трудозатрат и операционных рисков. Она позволит автоматизировать документооборот, сократить время получения необходимых заключений и согласований, а также повысить эффективность управления бизнес-процессами на каждой стадии взаимодействия между банком и клиентами.

В планах развития платформы – автоматизация процессов Контакт-Центра, Центра ипотечного кредитования, Дистанционной ипотеки, Розницы, Частного банковского обслуживания.

«Внедрение новой CRM-системы направлено на повышение эффективности операционной деятельности и улучшение клиентского опыта. Использование платформы Creatio позволяет гибко настраивать процессы в соответствии с требованиями различных направлений бизнеса, получать необходимую аналитику для управления воронкой продаж и эффективностью команды», – сказал Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

«Банк продолжает внедрять современные технологии в процессы клиентского обслуживания, делая его более удобным, при этом снижая операционные расходы и уровень риска. Запуск этого решения для компаний малого бизнеса является первым этапом внедрения единой CRM-системы для всех направлений деятельности банка», – отметил Михаил Громов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

«Поздравляем Банк ДОМ.РФ с успешным внедрением Creatio для обслуживания малого бизнеса. Это стало первым этапом проекта автоматизации всего контура процессов взаимодействия с клиентами. Уверен, технологии Creatio вместе с клиентоориентированностью банка позволят поднять планку качества сервиса еще выше», – отметил Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».