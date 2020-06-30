Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб»

Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl, разработанная компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково», внедрена в мобильный и интернет-банк для юридических лиц Банка «Уралсиб». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций на своем мобильном устройстве.

Современные цифровые каналы Банка «Уралсиб» для обслуживания юридических лиц построены на основе платформы дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0, разработанной iCAM Group. При этом единой фронтальной средой, включающей в себя интернет-банк и мобильное приложение, является решение еще одного резидента Фонда «Сколково» компании Abanking.

Основные задачи проекта повышения безопасности цифровых каналов: предоставление клиентам возможности быстрого и удобного формирования электронной подписи с использованием мобильного устройства, обеспечение требуемого уровня безопасности транзакций, минимизация финансовых затрат по сравнению с используемыми ранее технологиями подписи.

Для решения данных задач банк «Уралсиб» выбрал платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl от резидента «Сколково» компании SafeTech.

Сергей Королев, руководитель дирекции проектного управления и развития дистанционных каналов в корпоративном и малом бизнесе Банка «Уралсиб», сказал: «Внедрение платформы PayControl для подтверждения транзакций и подписи электронных документов в цифровых каналах обслуживания юридических лиц позволило нам повысить безопасность операций. При этом реализация проекта не только обезопасила счета наших клиентов, но и сделала работу в мобильном и интернет-банке более простой и удобной».

Внедрение решения PayControl в мобильный и интернет-банк для юридических лиц обеспечило клиентам Банка «Уралсиб» возможность безопасно совершать финансовые операции: на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей); без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения; без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений; одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехвату одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, а также использованию зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech, сказала: «Безопасность систем дистанционного банковского обслуживания становится все более актуальной темой. Благодаря переходу на использование мобильной подписи транзакций и документов, Банк «Уралсиб» смог минимизировать проблемы, связанные с безопасностью клиентов. Более того, использование мобильной подписи позволило банку не только обеспечить защищенность, но и повысить удобство работы юридических лиц и способствовать повышению их активности в цифровых каналах обслуживания».

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain Фонда «Сколково», отметил: «Внедрение платформы PayControl в Банке «Уралсиб» стало ярким примером взвешенной и продуманной политики использования инновационных технологий в кредитно-финансовых организациях. Высокий уровень технологий резидентов “Сколково”, разрабатывающих решения для российского финансового сектора, позволяет банкам эффективно достигать цели реализуемых проектов, обеспечивать клиентам необходимые удобства и безопасность, сокращая при этом свои затраты».