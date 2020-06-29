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Клиенты Сбербанка смогут подключить свои карты к зарплатному проекту

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и SMS-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (–0,8 процентных пункта).

Помимо доступа к традиционным преимуществам зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Екатерина Гарцева, директор департамента «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, отметила: «Мы постоянно улучшаем продукты и сервисы для зарплатных клиентов и переводим максимальное число операций в уже привычные для клиента цифровые каналы. Крайне важно, особенно в условиях пандемии, предоставить клиентам инструменты, позволяющие минимизировать или полностью сократить визиты в отделения Банка, а также перевести взаимодействие работодателя и сотрудника в онлайн канал, что позволяет значительно улучшить клиентский опыт и сэкономить затраченное время на проведение рутинных операций. Мы намерены продолжить внедрение цифровых инструментов как для работодателей, так и для сотрудников, позволяющих построить «бесшовный» клиентский опыт юридических и физических лиц в рамках предлагаемых Сбербанком зарплатных решений».

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