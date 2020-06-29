ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

Банк «Открытие» консолидировал сдачу налоговой отчетности по частным клиентам на новой ИТ-платформе

ИТ в банках

Банк «Открытие» завершил проект централизации всех процессов и систем для сдачи отчетности по физическим лицам в налоговую инспекцию. Москва и Новосибирск стали основными центрами сбора данных по налогам физических лиц. Новое технологическое решение аккумулировало данные по клиентам из шести различных систем-источников 624 структурных подразделений объединенного банка «Открытие» по всей стране. Единая точка передачи отчетности в налоговую инспекцию построена на базе программного решения компании «Диасофт».

«На рынке не было готового решения, поэтому мы опирались на знание предметной области и наличие у партнера проверенного базового решения по учету НДФЛ – на его основе мы и наращивали необходимую функциональность под свои потребности. Задача была не только централизовать процесс передачи отчетности в налоговую инспекцию, но и улучшить его», – сказала Виктория Новикова, начальник управления внутрибанковского учета и вознаграждений работников банка «Открытие».

«Проект стартовал в сентябре 2019 г., а уже в декабре мы провели конвертацию и загрузку в новую систему доходов физических лиц из всех источников хранения данных, начали тестирование формирования справок 2-НДФЛ на сотрудниках банка. К февралю 2020 г. система была полностью работоспособной, ее запуск позволил сократить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения. Проект успешно реализован благодаря эффективному взаимодействию и методологической компетенции участников, гибкости и универсальности платформы», – отметил начальник управления автоматизации внутрибанковских процессов банка «Открытие» Юрий Игнатьев.

Годовая отчетность по клиентам банка из числа физических лиц была успешно сдана банком «Открытие» в ФНС России 29 февраля 2020 г. уже с использованием новой системы.

«"Открытие" состоит из большого количества подразделений. Сложность была в том, чтобы система стабильно работала и отвечала высоким требованиям в части быстродействия, а также исключала дублирование данных из разных систем. В итоге у нас получилось решение, соответствующее требованиям законодательства, которое показывает высокую производительность, надежность, даже при самой высокой нагрузке, и позволяет успешно сдавать налоговую отчетность, работая с любым объемом данных», – сказал Алексей Скоморохов, руководитель продукта «Учет НДФЛ» компании «Диасофт».

Другие материалы рубрики

Банки ополчились против ввода НДС на ПО

Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами

ВТБ запатентовал технологию проверки данных для микросервисных систем

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные водонагреватели: выбор ZOOM

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Показать еще

Наука

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live