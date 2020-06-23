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R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями

Интеграция Внедрения ИТ в банках

R-Style Softlab и банк РНКБ завершили проект по автоматизации операций с ценными бумагами, эмитированными банком. ИТ-компания внедрила в банке коробочное решение «Собственные облигации» в дополнение к уже установленным модулям из линейки программного комплекса RS-Securities V.6 для оптимизации банковской деятельности на финансовых рынках.

Новые функции позволят РНКБ автоматизировать импортирование биржевой информации с итогами торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, формирование проводок бэк-офисного, бухгалтерского и депозитарного учета по операциям, формирование документов, связанных с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций, расчет эффективной процентной ставки, амортизированной стоимости и корректировки стоимости финансовых инструментов.

«Банк РНКБ уже успешно использует модули из линейки решений RS-Securities V.6 для автоматизации работы бэк-офиса на фондовом рынке, — отметил вице-президент — директор департамента операционной поддержки и закупочной деятельности РНКБ Александр Титов. — Благодаря внедрению коробочной версии мы получили решение Plug & Play, позволяющее начать вести автоматизированный учет выпущенных облигаций в RS-Securities практически сразу после их размещения».

«РНКБ в числе первых наших клиентов оценил преимущества модуля “Собственные облигации”, который в комплексе с “Бэк-офисом операций с ценными бумагами” является универсальным инструментом для автоматизации работы с любыми видами эмиссионных ценных бумаг, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Внедрив коробочную версию программного комплекса RS-Securities V.6, финансовая организация смогла на практике убедиться, что автоматизировать такое сложное направление, как учет и обработка операций с собственными эмитированными ценными бумагами, можно быстро и с минимальными трудозатратами».

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