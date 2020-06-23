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Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader

Интеграция Внедрения ИТ в банках Документооборот

Банк «Дом.рф» совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили ИТ-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита.

Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщики, например, паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заявок, поступающих как по дистанционным каналам – в мобильном и интернет приложениях, так и оформленных в отделении банка.

«Внедрение технологии распознавания документов на основе искусственного интеллекта – это важный шаг по цифровизации кредитования, позволяющий автоматизировать процесс заполнения заявки и сократить количество вносимых и верифицируемых данных. С внедрением инновационной системы оформить кредит в банке "Дом.рф" стало еще удобнее и быстрее», – сказал Роман Евдокимов, директор кредитных рисков розничного бизнеса банка «Дом.рф».

«На сегодняшний день у нас существенный положительный опыт по работе с банковскими структурами: финансовый и страховой сектор для нас являются приоритетными направлениями развития. Наиболее передовые организации уже поняли все преимущества нашей технологии, эффективность ее работы и безопасность как для банка, так и для клиента», – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Подать заявку на ипотеку в банк «Дом.рф» можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «Дом», «АЗС» и онлайн-покупки.

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