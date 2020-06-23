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Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю»

ИТ в банках

Альфа-банк подключился к сервису «Цифровой профиль», который помогает клиенту предоставлять информацию о себе различным организациям — например, автоматически заполнять заявку на кредит в банке. Это экономит клиенту время, а также исключает ошибки при вводе данных. Теперь при заполнении анкеты на кредит наличными в Альфа-банке клиент может авторизоваться через госуслуги, и данные из его цифрового профиля тут же появятся в заявке.

«Альфа-банк в числе первых включился в проект "Цифрового профиля", и сегодня мы начали использовать эти данные для заполнения онлайн-анкет на кредит наличными. Мы считаем этот сервис одним из ключевых элементов цифровой трансформации страны. Уже сейчас это экономит время клиентов, избавляя от предоставления множества документов и ручного ввода данных в анкету, а в перспективе позволит значительно повысить точность скоринга и скорость принятия решения, что благоприятно скажется на всем рынке финансовых услуг», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-банка Иван Пятков.

Информация в «Цифровом профиле» берется из государственных информационных систем. Чтобы банк получил эти данные, клиент должен выразить свое согласие, авторизовавшись через госуслуги. На первом этапе внедрения сервиса своим цифровым профилем могут воспользоваться 10% клиентов банка, в дальнейшем функция станет доступной для всех клиентов, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

«Цифровой профиль» создан и развивается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банком России. Концепция проекта разрабатывалась на площадке ассоциации «Финтех» с привлечением ключевых участников финансового рынка. Сейчас в «Цифровом профиле» содержатся записи 30 типов, среди них паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права и место работы и др.

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