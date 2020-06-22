Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей

Компания «Сбер Решения» (входит в экосистему Сбербанка) запустила онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей «Бухгалтерия для ИП».

Новый сервис для самостоятельного ведения бухгалтерии поможет вовремя рассчитать и оплатить все обязательные налоги и сборы, сформировать налоговую декларацию и отправить ее в налоговую. Он также напомнит предпринимателю (по e-mail или SMS) о предстоящих отчетах и подскажет варианты снижения налоговых платежей.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров «Сбер Решений», сказал: «Мы живем в век автоматизации: сотни рутинных вещей, которые еще недавно отнимали огромное количество времени, сил и нервов, теперь осуществляются без нашего участия в фоновом режиме. Ведение бухгалтерии — как раз такой случай: это типовые операции, с которыми отлично справляются алгоритмы. Внедрение сервиса ʺБухгалтерия для ИПʺ — это продолжение нашего курса на избавление предпринимателей от всего, что не добавляет ценности, чтобы они могли полностью посвятить себя стратегическим и тактическим вопросам управления бизнесом, не увязая в деталях операционных процессов».

Наталья Подвойская, CEO «Сбер Решений» в России и СНГ, сказала: «Новый сервис поможет индивидуальным предпринимателям решить большинство вопросов, которые возникают в процессе ведения и развития бизнеса. Сервис автоматически рассчитает все обязательные платежи (налог, страховые взносы, торговый сбор), сформирует налоговую декларацию по загруженным данным, проведет оплату с расчетного счета в Сбербанке, подскажет, какие операции облагаются налогами, а какие — нет. Это поможет нашим клиентам не тратить время на бухгалтерию и сосредоточиться на развитии своего бизнеса».

Сервис доступен для зарегистрированных пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайна». Им могут воспользоваться предприниматели, не имеющие в штате сотрудников и работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН 6%).