Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей

Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Мое дело» в интерне-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Теперь клиентам банка – компаниям малого и среднего бизнеса вести бухгалтерский учет стало проще и удобнее.

Интуитивно понятный интерфейс, умные подсказки и автоматическая проверка данных позволят предпринимателю самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Интеграция обеспечит автоматическую загрузку выписок по расчетному счету и отправку платежных поручений в клиент-банк в одной системе без переключения между вкладками.

Сервис подготовит пользователям персональный налоговый календарь с напоминаниями о сроках подачи документов в ФНС и уплаты налогов. Вся отчетность формируется в несколько кликов, подписывается облачной электронной подписью и отправляется электронно по защищенному SSL-каналу.

«Мы рады, что клиентам "Открытия" стало проще использовать сервис "Мое дело". Автоматический разбор выписки и проведение в бухучете денежных операций не требует от пользователя сложных, персонализированных настроек. Интеграция с банком настраивается один раз и работает самостоятельно, иногда задавая вопросы по нераспознанным операциям. Благодаря онлайн-обмену данными с банками, смарт-терминалами, CRM, различными облачными сервисами, ИФНС, ПФР – учет становится удобнее с каждым днем. При этом мы тщательно следим за безопасностью данных. Более 60 тыс. наших клиентов совершают более 10 млн сервисных операций в день, не опасаясь за сохранность своей информации» — отметил генеральный директор компании «Мое дело» Сергей Панов.

«Банк "Открытие" стремится предложить предпринимателям широкий спектр услуг, удовлетворяющий основные потребности их компаний. Не секрет, что бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, и каждый предприниматель встает перед выбором, каким образом ее вести. Запуск автоматического обмена данными с сервисом "Мое дело" позволит клиентам, которые уже пользуются этим сервисом, автоматизировать множество рутинных операций, а новым клиентам получить доступ к современному онлайн инструменту, помогающему сэкономить бесценное время, которое предприниматель может посвятить собственному развитию или развитию своего дела», — отметил Илья Ольшак, директор департамента цифрового бизнеса для юридических лиц банка «Открытие».

Сервис подойдет для малого и среднего бизнеса на любой системе налогообложения. Клиентам сейчас доступны: формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат; расчет и законная оптимизация налогов и взносов; ответы экспертов консалтинга на сложные вопросы; расчет выплат по сотрудникам: взносы, зарплаты и другие; формирование банковских платежных поручений; создание первичных и закрывающих документов.