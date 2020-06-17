«Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines

В рамках расширения сотрудничества банка «Тинькофф» и научно-исследовательской компании Smart Engines, в мобильный банк для оплаты квитанций и совершения платежей внедрена новая технология распознавания QR-кодов. «Тинькофф» уже 4 года использует разработки Smart Engines для распознавания паспорта РФ, водительских удостоверений, СТС, СНИЛС и банковских карт в своих мобильных и серверных решениях.

Технология распознавания QR-кодов российского разработчика Smart Engines доступна пользователям в мобильном приложении «Тинькофф» для iOS и Android. Сканируя QR-код клиенты банка оплачивают налоги, штрафы, коммунальные платежи и прочие квитанции, а также совершают покупки и денежные переводы непосредственно в мобильном приложении без необходимости ручного ввода реквизитов. При считывании данные платежа, указанные получателем в QR-коде на квитанции или сгенерированные на экране монитора компьютера, автоматически вводятся в соответствующие поля.

Решение Smart Engines предоставляет пользователям высокую точность и скорость считывания штрихкодов и доступно для использования даже на недорогих смартфонах. Технология поддерживает распознавание одномерных штрих-кодов (UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128) и двумерных баркодов (QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix). При этом распознавание производится в видеопотоке, и все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.

«Новая технология Smart Engines демонстрирует высокую скорость и точность считывания QR-кодов. Это значительно облегчает нашим клиентам процесс QR-платежей в наших мобильных приложениях, — сказал Вячеслав Цыганов, вице-президент, директор Тинькофф Банка по информационным технологиям. — Для нас важно качество используемой технологии распознавания, так как именно считывания QR-кода является одним из наиболее простых, быстрых и перспективных инструментов для проведения платежей».

«Тинькофф является лидером банковской сферы и задает стандарты клиентского обслуживания в России и в мире. Разрабатываемые нами технологии распознавания являются удобными, понятными, быстрыми, точными и безопасными, что, уверен, чувствуют клиенты банка, пользуясь финансовыми сервисами Тинькофф», — отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.